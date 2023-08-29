俄羅斯官方媒體報導，一名前美國領事館工作人員受到俄國安全部門指控，指他為華府蒐集有關烏克蘭戰爭等資訊。美方今天譴責莫斯科試圖恐嚇和騷擾美國受雇人員。

俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）引述聯邦安全局（FSB）說法報導，俄國國民修諾夫（Robert Shonov）向美國駐莫斯科大使館工作人員傳達訊息，說俄國徵兵活動在2024年俄國總統選舉前，是如何影響民眾的政治不滿情緒。

俄羅斯聯邦安全局表示，打算訊問與修諾夫曾有接觸的美國大使館工作人員。修諾夫在5月被捕關押至今。

修諾夫受雇於美國駐俄東城市海參崴（Vladivostok）總領事館，工作時間超過25年，直到2021年俄國下令結束美國使館雇用當地人為止。

路透社報導，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）重申美方立場，指俄國對修諾夫的指控「完全沒有根據」。華府稱修諾夫是受雇於一家與美國大使館簽約的公司，負責摘要新聞報導。

米勒聲明表示：「俄羅斯依『保密合作』法規針對修諾夫而來，這只凸顯俄政府對其本國公民採取的鎮壓行動日益加劇。」

米勒又說，華府也知道俄國聯邦安全局還傳喚兩名與此案有關、任職於美國駐莫斯科大使館的外交官。

米勒表示：「我們強烈抗議俄羅斯安全部門在國營媒體推波助瀾下，試圖恐嚇和騷擾我們的員工。」

俄國駐華府大使館未立即回應路透社的置評要求。