新北市政府今（29）日舉行道安會報，由市長侯友宜親自主持，針對多項事故、車禍死亡人數等數據明顯下降，他肯定6月許多大執法與交通宣導的成效，不過對於18到24歲的年輕機車族事故死亡人數16人，較去年同期增加1人，侯要求全力防範年輕族群的機車事故。

根據交通部道安資訊平台公布相關數據，新北市今年6月車禍死亡人數13人，與去年同期25人相比，減少將近50％；1到6月的車禍死亡人數也較去年同期減少22人，降幅約15％；高齡者死亡事故則較去年同期下降30％、行人事故死亡減少18％，侯友宜認為原因在於多項大執法包括科技執法以及交通選宣導展現了成效。

但侯友宜也提出，在1到6月份18至24歲的年輕機車族車禍死亡人數共16人，相較去年同期還增加1人，令人感到擔憂，因此要求相關單位針對該族群的車禍事故要全力防範，尤其9月是全國交通安全月，主題為「車輛慢看停行，人安全行」，希望大家共同推動執行，讓年輕族群與各類肇事重點族群的車禍能大幅減少。

侯友宜更要求，有關20日還路於民大遊行當中提出的5大訴求，對於一些法規、規範、準則有需要立刻修改檢討的，應該加快腳步向前推動，尤其19日及23日分別發生公車左轉沒有停讓行人以及酒駕造成的死亡事故，都是很令人心痛也很嚴肅的問題，所以除了對公車業者嚴格進行更落實的教育與裁罰並檢討加強駕駛的教育，更要擴大針對違規酒駕的情況來取締執法，包括很多是隔日還在宿醉就開車上班的部分。

不過侯友宜也讚許區間測速執法的成效非常好，讓很多事故都大幅減少，尤其科技執法是目前很重要的一個執法方式，不斷地去調整如何讓事故降到最低、傷亡持續下降是要追求的目標。

而17日行政院通過交通部提出的行人交通安全政策綱領或是道路交通安全基本法的立法，侯友宜呼籲所有人都要全面參與，因為「下了車我們都是行人，上了車更要懂得停跟讓」，只有讓錯誤的駕駛行為不斷去矯正，期望所有駕駛都能發自內心養成讓的習慣，才能一起共同守護行人的安全。