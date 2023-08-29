鼓勵學校師生積極參與公共事務，形塑公民素養，新北市教育局自2017年試辦推動「高級中等學校參與式預算實施計畫」，2020年擴大辦理，共計補助永平高中等24校，補助經費累計逾226萬元。

教育局表示，111學年度共有智光商工、秀峰高中以及永平高中獲補助辦理參與式預算專案。智光商工「看見ž來沖沖去從從」計畫從硬體上改善師生如廁環境，也將提案及執行歷程融入108課綱中的活動課程，讓學生能親身參與公共事務。

秀峰高中「秀峰Chill(鵲)棧」計畫融合童軍、公民訓練等活動性課程，整建校園老舊活動區域，以提供國、高中生童軍活動、探究實作等課程使用；永平高中「徽章識瓦磘」計畫以在地雙和地區的瓦磘溝為主題，配合新北市水利局的整治工程，由校內教師指導學生參與提案，透過「水環境徵章」的徵集與設計，喚起社區居民對良好水環境的意象與期待，並藉由辦理推廣活動，帶領學生融入社區事務的參與與傳承。

永平高中指導教師陳政典指出，「徽章識瓦磘」計畫，應108課綱自發、互動、共好三大理念，由校訂必修「溪洲川流學」與部定必修高一「公民與社會」科際整合，讓學生在參與歷程中，從了解雙和在地出發，藉由活動走入社區；「大手牽小手」的導覽活動，讓學生傳承了瓦磘溝文化解說工作，社區國中小學童的徽章製作比賽，將社區參與向下扎根。

此次主題利用瓦磘溝的「水」環境來創作，水有「媠（suí）」美的涵義，融合在地對乾淨水源的理想目標，成功地利用活動吸引了社區民眾近60人參與，長輩們藉傳承解說工作重拾當年瓦窯溝美景的記憶，學生與社區孩子們在徽章製作比賽時的奮力創作發想，展現了新一代對瓦磘溝美麗願景的嚮往。

教育局表示，新北市將持續推動校園參與式預算，鼓勵學校結合課程教學與當地特色提出申請，以協助學校發展在地特色課程為提案方向，並給予勝出團隊提案補助；期待學校藉參與式預算計畫申請、執行，引領學生從其中學習主動關懷公共事務，並從在地相關的議題出發，培養公民素養，奠定民主價值的紮實根基。