2023年第20屆世界警消運動會剛落幕，我國選手取得優異成績，但立委邱顯智今與消防員工作權益促進會直指，消防署從選拔、備賽至參賽結束頻頻出現一連串問題，批評根本未保障選手權益，且公費名額僅有是警政署的三分之一，金牌獎金也等於警政署銅牌獎金，待遇差距大，呼籲檢討相關作業流程。

消促會代表黃升說，本次世界警消運動會，我國消防員讓國際看到台灣，但是對比基層消防員的努力付出，卻看不到消防署拿出同等的重視，消防署的公費名額、獎金都與警政署差異過大，像是警察有16名公費選手，消防員卻僅有5名，消防署應擴大公費選手名額，或研議補助機票、住宿，讓更多選手可以用公費出國。

黃升也指出，得到金牌的消防人員雖領到5000元獎金，但卻只是警察人員的銅牌金額，防署應該加以提高，另對比警政署出國隊伍中除帶隊官外，也有承辦人協助處理選手住宿機票等相關問題，消防署卻僅有一位帶隊官，若因相關經費限制，至少應以具備外語能力的帶隊官，協助選手突發狀況，避免參賽選手額外花費體力及精神應對。

黃升呼籲，消防署應儘早準備2025年將在美國伯明罕賽事，研議部分的公費名額，應該要辦理公開競試，主動公開相關選拔程序、委員、標準及會議紀錄。

邱顯智表示，他在5月參賽前已提醒消防署務必重視選手權益，但從選手選拔、備賽至參賽的期間，還是接獲許多選手反映問題，因此他再度呼籲消防署，下一屆比賽必須給選手一個公平、專業、透明的評選及獎勵結果。

邱顯智說，消防署應參考近兩屆出國參賽實際費用及原編列預算的落差，用來調整往後編列世界警消運動會的業務預算，避免能夠使用公費出國或是帶隊出國的人員受到刪減。