義大利進口黑松露屢遭我國驗出重金屬鎘超標，今年2月以來累計達7批、共216公斤。食品藥物管理署今天表示，目前針對義大利進口黑松露採50％的加強抽批，其中3家違規製造商則一律採最嚴格的逐批查驗，並行文義大利經濟貿易文化推廣辦事處，要求10月16日前提出說明，

食藥署今天公布每周邊境查驗不合格名單，其中聯馥食品股份有限公司自義大利進口的「新鮮夏季黑松露」遭檢出重金屬鎘3 mg／kg，不符合「食品中污染物質及毒素衛生標準」菇蕈類的鎘限量2 mg／kg，共30公斤遭退運或銷毀。

食藥署統計，今年以來截至8月27日，義大利進口松露於我國邊境報驗86批，其中7批不合格，合計216.31公斤，約占總進口量的2成；違規情形皆為重金屬鎘超標，鎘含量介於3到5 mg／kg，，違規情形集中在3家製造商「FAYE GASTRONOMIE ITALIA S.R.L.」、「URBANI TARTUFI S.R.L.」和「TARTUFI MORRA SRL」。

食藥署副署長林金富說明，針對同產地同品項產品（義大利進口黑松露），已提高抽驗比率至50％；針對3家違規製造廠商，則採100％逐批查驗；另食藥署已行文義大利經濟貿易文化推廣辦事處，要求於10月16日前提出說明，加強源頭管理，並強調輸台產品應符合台灣法規。