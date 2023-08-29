將於十月在高雄盛大舉辦的首屆「TTXC台灣文化科技大會（Taiwan Technology X Culture Expo）」，活動期間將以「城市解壓縮 Mixtape : CITY'S PARTY .zip」為主題，在高雄4大城市景點，透過打造限定版沈浸式派對氛圍，集結韓國、台灣、東京、高雄各國家及城市音樂、潮流元素，展示不同文化的樣貌。10月14至15日及10月21至22日連續兩週週末假日，帶著全新音樂主題企劃，於高雄中都磚窯廠、大立百貨空中樂園、中央公園及觀光雙層巴士4大高雄限定場域熱鬧舉辦。

7、8年級生專屬的高雄版迪士尼-大立百貨空中樂園將變身高雄最高的livehouse。（圖片來源：高雄市文化局提供）

文化部長史哲表示，呼應行政院「亞灣2.0智慧科技創新園區」計劃，與文化部「文化黑潮計畫」，由文化部啟動與高雄市政府、數位發展部攜手打造文化科技新品牌，首屆TTXC台灣文化科技大會落腳高雄，為高雄導入更多數位影視發展量能。史哲表示，期待融合高雄港灣在地優勢與過去多次國家級展會的豐富策展經驗，使台灣文化內容在快速變化的科技浪潮下，發展更多文化應用的可能性，讓民眾在活動期間得以獲得世界級的頂尖文化科技體驗。

高雄市長陳其邁指出，TTXC台灣文化科技大會在高雄舉辦，除了在高雄流行音樂中心的「未來訊號站」將展示最尖端的科技體驗，高雄市政府安排城市各文化景點及城市空間的串聯，展演不同國家和城市的音樂，藉此打造沈浸式派對的氛圍，讓民眾在同樂的過程中，深刻感受各國文化內容。陳其邁表示，高雄率先以韓國、日本、台灣獨立音樂及自媒體為出發，推出以音樂風格市集為主軸的城市企劃新品牌「城市解壓縮 Mixtape : CITY'S PARTY .zip」。系列主題匯聚音樂演出、空中樂園、咖哩、野餐、城市熱唱派對、市集美食、單口喜劇、Livehouse多元內容，從音樂出發，再到美食文化、風格生活等不同面向，內容豐富有趣又有料，值得大家拭目以待。

大立百貨空中樂園推出單日限定的台語專場演出，在最有時空氛圍的場域裡聽著最台的表演。（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市文化局長王文翠說明，高雄辦理TTXC台灣文化科技大會，除了科技也回歸文化主體。希望藉由特色場域結合文化創意翻玩，吸引最有趣的旅客及歌迷前來。活動舉辦的4大場域，突破空間想像，以搭載著許多人民生日常中的獨家記憶的場景為設定。像是7、8年級生專屬的高雄版迪士尼-大立百貨空中樂園將變身高雄最高的livehouse，推出單日限定的台語專場演出，在最有時空氛圍的場域裡聽著最台的表演，就是要給歌迷最酷的感官體驗。期望以音樂及文化美食作為媒介，將高雄與韓國、日本等各地城市的文化能激盪出更多火花。

「城市解壓縮 Mixtape : CITY'S PARTY .zip」以系列活動「 從台韓音樂到選物美食：一次選取新增至我的最愛」、「建立前往東京的最佳捷徑- 咖哩祭りCURRY UP !!!」、「傳送到頂樓的樂園派對IN! 來場盪在空中的音樂LIVE」、「是KTV包廂還是觀光巴士? 那就重新命名為「K歌巴士」吧」為四大企劃主題，邀請共計29組來自韓國、日本、台灣的獨立音樂表演者出演，來場跨海的城市聯名；此外，也與日本最大線上藝文媒體CINRA合作，將作為東京地主隊客座高雄，發揮「日本文化創意的情報發信地」的最強稱號，將最原汁原味的東京日常置入高雄。相關活動資訊可上TTXC台灣文化科技大會官網( https://ttxc.tw/ )查詢。

「城市解壓縮 Mixtape : CITY'S PARTY .zip」於高雄中都磚窯廠、大立百貨空中樂園、中央公園及觀光雙層巴士4大高雄限定場域熱鬧舉辦。（圖片來源：高雄市文化局提供）