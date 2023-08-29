大陸「四小花旦」之一的劉詩詩2015年和吳奇隆結婚，育有一子，兩人從婚姻狀態、外型變化，一舉一動都是外界矚目焦點，近日卻有網友發現劉詩詩替美容產品代言，有網友稱「劉詩詩都50多歲了，竟然不顯老」，沒想到該品牌竟沒幫忙澄清，只顧宣傳自家產品，更有人發現品牌曬出的影片未經挑選，片中的劉詩詩明顯憔悴、法令紋深，令人好奇女神是否得罪廠商。

外型亮麗、有氣質的劉詩詩一向是廣告寵兒，最近她為美容產品代言，該產品官方小紅書曬出她拍攝花絮，不知是否因為光影或角度影響，影片中的劉詩詩看似蒼老許多，還有人搞不清狀況留言稱她50多歲，官方小編也沒澄清，只忙著推銷自家產品，令網友傻眼回：「這官博怎麼回事？確定不是給劉詩詩倒油嗎？」、「明明才36歲」、「看圖片確實很像50歲的」。

劉詩詩被公開衰老照。（圖／翻攝自Real皮皮王微博）

與其他明星夫妻一樣，劉詩詩和吳奇隆結婚後也常被瞎傳婚變，去年更有自媒體稱男方和工作人員過從甚密，不久吳奇隆和劉詩詩就打破沉默駁斥，發聲明表示：「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論。我們一直都很好，謝謝大家的關心」。

網友稱劉詩詩50歲，廠商並未否認。（圖／翻攝自Real皮皮王微博）

今年5月更有大陸媒體報導，指劉詩詩和吳奇隆其實因為孩子的教育已經冷戰3年，劉詩詩想讓兒子在北京念書，吳奇隆則堅持讓兒子留在台灣，雙方都不讓步，因此陷入僵持狀態，但當事人並未回應，而《東網》則報導，其實是因為吳奇隆、劉詩詩個性低調，不喜歡公開放閃，才會多次被傳婚變，知情人表示兩人婚姻生活依舊甜蜜，看來真相只有當事人才知悉。