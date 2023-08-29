舒默辦公室表示，這是一場兩黨參與的閉門論壇，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）和微軟執行長納德拉（Satya Nadella）也將參加。

美國政府正在設法減輕這項新興技術可能造成的危害。在OpenAI推出的生成式AI聊天機器人ChatGPT一夕爆紅後，近幾個月來該項技術迎來了瘋狂的投資熱潮。

舒默在6月時曾透露他計畫主辦一個論壇，「為AI政策奠定新基礎」。

根據參議院民主黨網站，舒默表示，我們需要頂級AI開發人員、企業高層、科學家、倡導者、社區領袖、勞工和國安專家等最優秀的人齊聚一堂，在幾個月內完成多年的工作。

美國總統拜登6月時表示，需要解決AI對國安與經濟造成的風險，他將尋求專家意見。拜登最近也與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）等其他國家領袖討論AI相關議題。英國政府將於今年晚些時候就AI安全舉行第一屆全球峰會。

今年早些時候，包括OpenAI和谷歌Deepmind主管等數十名專家在AI安全中心（Center for AI Safety）網頁上發表共同聲明，警告AI可能導致人類滅絕，應被視為與大流行病及核戰同等級的社會風險。但也有科學家認為AI造成人類滅絕的說法過於誇大。