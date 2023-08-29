高雄林園區王姓里長去年為了順利當選，請姪子帶著高檔威士忌、2萬元紅包勸退最強競爭對手李姓男子，強調8年後「出錢出力、全力支持」，2人遭檢調鎖定法辦。高雄地院認為，王男的言行屬於合理協商、斡旋，也沒有暗示實際金額，不算行賄，最後判王男和其姪子無罪，可上訴。

去年王男計畫參選林園區某里里長，去年6月時特地請姪子出馬，趁著到李男家中神壇祝壽時，帶著高檔威士忌、2萬元現金紅包前往，向李男表示「選舉的事情大家好好商量一下」。

李男聽了，當場沒有答應，僅收下威士忌，但退回紅包。王男見李男沒有回應，再派姪子前往李男的競選服務處，直言「王男希望你退選，他承諾做完兩屆後，會全力支持你參選」。

去年7月，王男和姪子甚至跑到李男岳父家中，表明勸退之意，李男岳父當時並未應允。王男姪子另又向李男家人放話，表示條件再增加，8年後會「出錢出力」，但李男最後都不予回應。

選舉結果出爐，王男勝選，但遊說李男的過程早就被檢調鎖定，約談王男及其侄子、李男到案說明。王男及其姪子被依行求賄賂罪起訴。

開庭時王男及其侄子均不否認遊說李男退選，但2人都堅持沒有行賄意圖。王男律師強調，王男去找李男岳父只是「單純請教選舉經驗」，王男姪子的律師則說，去李男家中替神明祝壽只是添香油錢，王男並不知情也無授意。

法官認為，王男等人稱8年後會「出錢出力」是協商、斡旋的行為，沒有談到實際金額，難以認定是行求賄賂或不正利益等行為，最後判王男及姪子無罪，可上訴。