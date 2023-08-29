針對外傳在野明咖啡會明天可能舉行，民眾黨發言人楊寶楨今表示，目前沒有接到消息，讓幕僚先行作業，「基本上沒那麼快」。

楊寶楨上午在黨團記者會前被問起明日是否有在野見面會一事？她回應，目前沒有接到消息說柯侯郭明天會面，他們的態度一直都非常明確，就是先讓幕僚先行作業，幕僚彼此都有聯繫方式，彼此先確認，到底在候選人本身有沒有想要聊聊的意願，如果要聊的話聊什麼，先去談理念價值、國政論述，先去看有沒有辦法達到共識，後續才是真的候選人再去會談，所以基本上沒那麼快。

另外，民進黨主席賴清德數個月前下令因應整合大戰，認為非綠整合空間很大，對此立委張其祿認為，當然大家是在競爭，但民進黨祕書長許立明自己也講過，絕對不是他們一定有勝算，認真講，還是回歸看整體的民意，現在多數民意還是覺得民進黨這幾年執政是不好的，還是希望把民進黨換下來。

張說，他也承認現在當然在野陣營候選人多，自然看起來是比較分裂，但是到了選舉比較後期，「我認為還是會由下而上，由選民自發性的整合」，柯文哲至少現在是在野力量民意最高的支持者，相信柯也是應該最有能力去整合在野力量，「我們也會團結一切在野的力量，相信最後還是會朝向雙雄的模式發展」。

對於柯文哲民調下滑，是否恐讓整合居於弱勢？張其祿強調，別忘了，柯文哲才開始選的時候是最後一名，後來變成成績最高，所以這很難說，會繼續努力。

楊寶楨補充，原本剛開始柯出來參選時，民調只有17、18％，當時很多酸言酸語，「下去啦」、「不要來亂」，這種聲音非常多，但是他們還是堅持走到現在，民眾黨現在背負一個責任，第三勢力的發展空間必須要支撐下去，「柯文哲代表民眾黨參選到底，這件事情目前是沒有改變的」，但是在這個前提之下，如果跟在野勢力來做某種程度的合作或整合，相信是接下來各陣營之間可以好好聊一聊，是不是有一些國政的論述，可以先來得到一個共識。