日本豐田汽車在日本境內擁有14座工廠，今天系統因不明原因故障，總計造成12座工廠的25條產線停擺；至於另2座暫未停擺工廠也將從傍晚起停工，影響所及將擴大到全境14座工廠。

日本放送協會（NHK）報導，豐田汽車仍在調查系統出包原因，已決定從傍晚起暫停另2座工廠運作，屆時豐田汽車在日本境內工廠將全數停擺。至於8月30日能否恢復正常，豐田汽車將在傍晚進行判斷。

日本經濟新聞、CBC電視台報導，豐田汽車在日本國內擁有14座工廠28條生產線，從今天上午起共有12座工廠的25條產線因系統故障停止運作。

目前未受影響的包括位於福岡縣宮若市的宮田工廠2條產線，及生產豐田汽車的大發工業京都工廠1條產線。

豐田汽車2022年3月曾因零件製造商「小島沖壓工業」遭駭客攻擊，造成境內所有工廠停工，雖然目前仍在調查這次系統故障原因，但豐田汽車方面表示「現階段看來不是受到網路攻擊」。