台北市長蔣萬安參訪的洋山港四期港區總面積223萬平方公尺，碼頭岸線2350公尺，有7個貨櫃深水泊位、61個自動化箱區。（朱紹聖攝）

台北市長蔣萬安29日上午抵達上海參加雙城論壇，首站直抵全球最大的智慧貨櫃碼頭—上海洋山港四期港區參訪。2019年7月，時任台北市長柯文哲參加雙城論壇時同樣直抵洋山港參觀考察，前總統馬英九也在今年4月訪陸首站抵洋山港參訪，也讓當地成為兩岸交流中的重要角色。

2023年5月，世界銀行與標普全球市場財智（S＆P Global Market Intelligence）推出2022年全球貨櫃港口績效排名，囊括世界434個港口的765個集裝箱碼頭，最終排出了348個港口（港區）的名次，洋山港位居榜首。台灣亦有三個港口入圍，其中高雄港名列第25，基隆港排名第70，台中港列第125。

蔣萬安參訪的洋山港四期港區總面積223萬平方公尺，碼頭岸線2350公尺，有7個貨櫃深水泊位、61個自動化箱區，設計年輸送量630萬標箱。這裡有傳統大型貨櫃碼頭所有的一切硬體設施，橋吊和龍門吊抬起貨櫃再放下，但堆積成山的貨櫃和塔吊之間幾乎空無一人。

在港區內承擔運輸功能的，已經不再是傳統的大型卡車，而是一輛輛看不到車頭和駕駛座的自動導引小車（AGV）。驅動它們不偷懶、不偏航的，正是一套由大陸自行研發、具有完全自主智慧財產權的全自動化碼頭智慧生產管理控制系統（ITOS）。

而回顧歷史，年輕的洋山深水港在兩岸交流中擔當過重要角色。2019年7月3日中午，來滬出席雙城論壇的時任台北市長柯文哲，一下飛機就首先趕到洋山港參觀考察。2023年4月5日中午，抵達上海訪問的馬英九一行也首先來到洋山港四期自動化碼頭，無人駕駛的全自動導引車在港區內穿梭往來，搬運貨櫃。