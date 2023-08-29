新北市大台北果菜市場「重寧海產號」近日遭爆，涉加工美豬肉假冒羊肉販售，台北市議員王欣儀批中央把關食安無作為，得要靠地方政府做把關，29日要求市府儘速展開「肉加工品動物性成分鑑別檢驗」並確實查核產品來源，展現捍衛食安的決心。衛生局回應，將提前抽驗時間至9月執行，並加強查核業者販售羊肉成分。

王欣儀表示，她曾在2016年領銜提案，要求《台北市食品安全自治條例》增訂防堵含瘦肉精豬肉進入台北市的規定，經議會三讀通過並施行，卻遭蔡政府函告無效，侵害地方自治權。

王欣儀指出，如今有不肖業者向中盤商購買標有USA便宜豬肉，再偽裝成較高價的羊肉獲取暴利，使「以豬代羊」全台流竄，不只食安暴露出嚴重欺詐、假冒問題，蔡政府承諾的「源頭把關」也淪為「笑話一場」。

她表示，根據食藥署豬肉儀表板，今年1月1日至8月25日為止，已有9070噸美豬進口台灣，消基會5月的調查卻找不到踪跡，實在啟人疑竇，代表蔡政府在2021年宣布同意美國萊豬進口的承諾各項措施，根本是虛晃一招，唬弄國人。

為維護食安，王欣儀要求，北市府儘速展開全面性「肉加工品動物性成分鑑別檢驗」及查核標示、比對來源證明、輸入許可、屠宰證明等，並且要不定期抽查，若查獲違規者即依法處辦，以落實市售食品監管。市場處也應針對轄管市場、夜市等攤商加強宣導，貨源食材務必要標示清楚。

台北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，衛生局每年年底到超市、賣場、肉品連鎖店、傳統市場、速食店、伴手禮店及夜市等處，抽驗市售加工肉品，以鑑定其成分是否與標示相符，如被發現標示不實，會依《食品安全衛生法》開罰4萬元至400萬元罰鍰，若業者涉及詐欺，則會移送檢調處理。

陳怡婷指出，以往衛生局抽驗的加工品項以雞、豬及牛為大宗，今年因應新北市案件，將提前抽驗時間至9月辦理，並以查核羊肉成分為主，到傳統市場、火鍋店、燒肉店、羊肉店等處做稽查。

陳怡婷補充，衛生局也會不定期抽查各處商家販售肉的品輸入許可證、屠宰證明等，以確認產地標示是否屬實，並公開在台北市時外登錄平台的「肉品稽查抽驗專區」，目前已累計近2萬筆資料供大眾查詢。