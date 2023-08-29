據中新網報導，6月中國大陸新增報告106例猴痘確診病例，7月新增報告491例，8月中國疾控中心與海關總署相繼發佈猴痘疫情情況，提示近期猴痘疫情呈上升趨勢。這個夏天，猴痘似乎捲土重來了，大陸國內與這一疾病的「交鋒」也已開始。

感染：直面猴痘的人

據中疾控消息，7月中國大陸新增報告491例猴痘確診病例，這一數據，是6月報告數據的4倍還多。

來自廣東的孫凱(化名)就是這491分之一。7月12日，他突然感覺後背疼痛，彼時他並未在意。約3天後，他發現生殖器根部出現潰瘍面，低燒隨之而來。過了2天，背部又出現了一顆「痘痘」，且去醫院注射青霉素幾天後症狀並未消失。「因為此前有過高危同性性行為，我意識到可能是猴痘，又去了可以檢測的深圳市慢性病防治中心，檢測出陽性後開始住院隔離。」

與網上廣為流傳的猴痘病例圖不同，孫凱症狀較輕，「一共長了3顆『痘痘』」。住院3天後，「痘痘」便開始結痂、脫落，整個過程不到兩周。「我的醫生說前段時間來的人有幾個症狀稍微嚴重些，最近這一波都較輕。」

6月以來，深圳市第三人民醫院開始收治猴痘病例。該院院長、國家感染性疾病臨床醫學研究中心主任盧洪洲向中新網介紹，該院收治病例主要症狀以猴痘皰疹為主，多散發於頭面部、軀乾及四肢皮膚，外生殖器皰疹也較多見，部分病人主訴有輕度疼痛或瘙癢，部分伴有發熱，淋巴結腫大。目前均為輕症，無重症、死亡病例。

潘月軍也感受到了近期猴痘病例的增加。他是青島市市北區愛心行紅絲帶服務中心主任，做艾滋病防治志願者已15年。其所在公益組織常駐的青島市第六人民醫院，自6月起也開始接診猴痘病例了。

進入7月，相關諮詢愈加頻繁。他們開始更多承擔起猴痘相關科普工作。「大家都比較關心幾個問題，病例多不多？到底是什麼症狀？有沒有疫苗可以預防？」潘月軍說。

傳播：大規模傳播風險極低

突增的病例引發了猴痘是否會在中國大陸更廣泛傳播的擔憂，社交媒體上也有人曬出局部皮疹的照片，詢問是否意味著已感染。

猴痘自2022年5月首次在歐美等既往非流行國家發生持續傳播。去年9月，國內報告首例猴痘輸入病例。不過，全球猴痘疫情此前已呈下降趨勢。今年5月11日，世衛組織官宣猴痘疫情不再構成國際關注的突發公共衛生事件。

據國家疾控局、國家衛健委7月印發的《猴痘防控方案》(簡稱《方案》)，猴痘為自限性疾病，病毒主要通過直接接觸病例的病變皮膚或黏膜傳播，亦可通過接觸被病毒汙染的物品、長時間近距離吸入病例呼吸道飛沫傳播。病毒潛伏期為5-21天，多為6-13天，症狀為發熱、頭痛、背痛、肌痛、淋巴結腫大、皮疹等。

《方案》指出，2022年5月以來全球多國暴發的疫情主要在男男性行為人群(MSM)中經性接觸傳播，大部分病例為青壯年男性，通過大型聚會以及後續在社區的MSM擴散。盧洪洲稱，該院接診的猴痘患者大部分為男男同性行為者，但也有與猴痘患者密切接觸，且頻繁共用其衣物毛巾的病例。目前該院收治的病例均為輕症，無重症、死亡病例。國外報道的死亡案例均為免疫缺陷人群，例如未治療的艾滋病患者等。

對於建議公佈患者行程軌跡的言論，盧洪洲並不贊同。他指出，就目前猴痘患者相關的人人傳播情況，不認為有大規模的傳播風險。

大陸國內尚無針對猴痘的疫苗和特效的抗病毒藥物。盧洪洲介紹，目前對患者主要採取對症治療：如退熱、皮膚繼發感染者可外塗抗菌軟膏等。

不過，據中國生物微信公眾號消息，由國藥集團中國生物北京生物製品研究所自主研發的複製缺陷型天壇株猴痘疫苗，已於7月13日獲國家藥品監督管理局藥品審評中心正式受理臨床試驗申請。

交鋒：防控早已啓動

病癒後的孫凱，選擇在社交媒體上分享自己的經歷，目前已有二十餘個感染或疑似感染猴痘的病例來找他諮詢。「症狀都較輕，不過有個比較嚴重的，身上可能有一兩百個『痘』，但他是比較早的那一波。」

「之所以發出來，」他說，「主要是很少看到患者講述得猴痘的經歷，來找我諮詢的很多人都很恐慌，想讓大家多瞭解一些，不至於六神無主。其實猴痘也可能不像想象中那麼可怕，症狀也因人而異。」

與部分人群的恐慌不同，醫療系統並沒有多少慌張。在過去這一年多時間裡，相關部門先後印發《猴痘診療指南(2022年版)》《猴痘防控技術指南(2022年版)》《猴痘防控方案》等多項防控措施，從傳播特點、預防、處置等方面做了深入解讀。據上述文件，診斷出的病例可以通過中國疾病預防控制信息系統的監測報告管理模塊進行網絡直報。

醫院也很快做出反應。盧洪洲介紹，目前深圳三院發熱門診是接診所有猴痘疑似病例的部門，所有疑似病例由專業醫護人員給予採樣送檢、診斷。收治病房為專門收治傳染病的負壓病房，成立了猴痘病例的獨立病區，由專業傳染病區工作經驗豐富的醫護人員管理收治。

「如果有疑似猴痘患者來就診，均引導至發熱門診，接診醫生經過常規診查後，會採樣皰疹液、咽拭子等樣本送檢市疾控中心CDC進一步檢測猴痘病毒核酸明確診斷，之後在疑似患者接診室進行消殺。」盧洪洲說。

他表示，該院患者如果有居家隔離條件，可自行回家隔離，如要求入院隔離，可入住醫院隔離病房隔離。醫院會要求患者戴好口罩和手套，宣教猴痘的傳播途徑，要求患者居家減少外出。

公益組織和志願者們也已在行動。潘月軍說，去年國內出現首例猴痘輸入病例後，其所在的組織就開始做猴痘相關科普。青島市出現第一例猴痘患者後，科普力度進一步加大了。

除了在公眾號、抖音、相關群組宣傳，在日常咨詢里加上猴痘科普內容之外，他們還舉辦了兩次線下的病友活動，由志願者科普猴痘預防相關知識，讓重點人群能夠及時發現、檢查，採取治療措施，避免造成更多傳播。

隱憂：擔心感染，更擔心「社死」

根據《猴痘防控方案》，縣(市、區)級疾控機構接到轄區疑似病例和確診病例報告後，要及時組織開展流行病學調查，查找感染來源，掌握、追蹤和管理密切接觸者。

方案多次強調，各地在猴痘疫情防控過程中應注意保護病例、密切接觸者和重點人群等個人隱私。

但由於目前披露的信息中，大多數病例為男男性行為人群(MSM)，一些患者不敢主動檢測治療。在潘月軍接到的猴痘患者咨詢中，被問到最多的並非症狀，而是「會不會洩露隱私？會不會『社死』？」（社會性死亡，網絡流行語；主要是指在大眾面前出醜，也泛指在社交圈中做了很丟人的事情，抬不起頭，沒有辦法再去正常地進行社會交往。）

前幾天，他接到一位患者的求助。對方出現發燒、腹瀉、皰疹等症狀，高度懷疑是猴痘，但擔心一旦去醫院確診，家人、同事等會被流調，「生活工作都可能受到影響，以後就沒辦法生活了。」最終，對方選擇了居家隔離，用藥等待痊癒。

深圳市龍崗區疾控中心也發現了這一問題。他們8月發佈的對16例猴痘病例流行病學調查情況的論文裡指出，出於輿論和世俗壓力，感染者就診主動性不高。「發病至就醫時間較長，症狀較輕；疫情調查處置存在困難，疫情防控存在一定難度。」

在社交媒體上分享了自己的症狀及經歷後，孫凱也收到了一些攻擊信息，還有相熟的人就診經過、流行病學史等遭洩露。潘月軍也注意到，近兩月至少有兩地多位感染者信息遭洩露，包括家庭住址、工作單位等。

呼籲：汙名化信息不利於猴痘防控

同期出現的部分攻擊、歧視性言論同樣引起了潘月軍的擔憂。在他看來，避免對感染者的汙名化十分重要。一方面，這可能會讓感染者羞於去檢測、就診，甚至對公共衛生系統產生不信任；另一方面，人群對猴痘病毒普遍易感，過分強調特定人群可能會忽略其他傳播途徑，讓公眾誤以為猴痘只影響部分特定群體，導致其他人群掉以輕心，反而不利於猴痘防控。

盧洪洲認為，儘管男男同性行為者是感染猴痘病毒的重點人群，但不意味著男男同性行為者都感染了猴痘，攻擊性、歧視性言論顯然是不恰當的。「只有男同性戀群體需要擔心」這種說法更是絕對錯誤的，猴痘病毒不會鑒別患者性取向，只要有與猴痘患者密切接觸者都有罹患猴痘風險。

「避免與猴痘患者接觸是有效的預防措施，養成良好的生活習慣也是較好的預防措施：比如不與他人共用毛巾衣物，減少日常與他人直接皮膚接觸等。有可疑接觸史者一旦出現發熱、皮疹、淋巴結腫大等症狀，應警惕感染猴痘可能。」盧洪洲提醒。