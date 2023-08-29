蔡英文總統今天表示，她一上任就有計畫增加投資基礎建設，因為積極投資未來，帶動經濟穩健成長。從2016到2022年，臺灣平均經濟成長率是3.4％，優於全球平均值。她希望大家把臺灣的進步發展，讓更多國際友人知道，也歡迎更多臺商、外商都能一起投資臺灣，並期許大家持續在海外為臺灣爭取更多支持。

蔡英文今天與總統府國策顧問楊信、副祕書長張惇涵、監察委員鴻義章等人共同出席「112年僑務委員會議開幕典禮」。

蔡英文表示，去年11月，舉行僑務委員會議時，每個人都戴著口罩，現在室內戴口罩的措施已經放寬，臺灣也已經恢復正常生活。她感謝僑界領袖，在疫情期間幫助僑胞朋友度過疫情的挑戰，也在海外推動捐贈防疫物資，讓世界各國看見臺灣良善的力量。

她說，臺灣不只是走過疫情的挑戰，這幾年來，我們也持續進步發展。根據「瑞士洛桑管理學院」（IMD）的｢世界競爭力評比｣，臺灣在2016年她剛上任的時候，整體競爭力是第14名，今年已經進步到第6名。另外，基礎建設評比則是從第19名進步到第12名。

蔡英文強調，大家事業都很成功，也應該都很了解，就像做生意要先投資設備，產能就會增加，「我們把基礎建設做好，就會吸引廠商來投資，就能強化經濟發展的動能」。因此，她一上任就有計畫地增加投資基礎建設。也因為我們積極投資未來，帶動了經濟穩健成長。從2016到2022年，臺灣的平均經濟成長率是3.4％，優於全球的平均值。

她希望大家把臺灣的進步發展，讓更多國際上的朋友知道，也歡迎更多臺商、外商都能一起來投資臺灣。這幾年來，臺灣在國際上的表現越來越受到肯定，包括歐盟、美國、日本及世界各地的好朋友，都非常積極地拜訪臺灣，展現對臺灣的支持。「我們歡迎世界走進臺灣，也持續讓臺灣走向世界」。

蔡英文提到，今年3月，在歷經3年疫情之後，她率團訪問友邦瓜地馬拉及貝里斯，也過境美國。這個月，賴清德副總統也代表她和臺灣人民，參加巴拉圭新任總統的就職典禮。接著，下個星期，她也將率團訪問友邦史瓦帝尼。從她2016年上任以來，不論是她，或是副總統出訪，每一次的任務可以圓滿達成，僑界都付出非常大的心力，希望大家持續在海外為臺灣爭取更多的支持。

她期盼，透過這場會議，大家能夠提供政府寶貴的意見，讓我們繼續推出更好的政策，凝聚更多的力量，讓臺灣更壯大、更繁榮發展。「歡迎大家回到臺灣，一起討論臺灣的未來，以及許多臺灣可以在國際上做的事情」。