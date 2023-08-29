苗栗縣政府29日舉行縣務會議，討論通過苗栗縣公有停車場收費管理自治條例修正草案，將免費的公有停車場、約1500格，全數納入管理，以解決遭長期占用問題，同時路邊停車位擬採月租方式，並增訂電動汽車專用停車位實施差別費率，將提請縣議會審查通過後公布實施。

根據縣府工務處統計，全縣公有收費3846格路外停車位、2503格路邊停車，未收費1273格路外停車、211路邊停車，但目前僅規範收費公有停車場，工務處今天提案修正公有停車場管理及收費自治條例，縣務會議審查通過草案。

會中，討論通過苗栗縣公有停車場收費管理自治條例修草案，將公有未收費停車場、1484格停車格納入管理，路邊停車場得以月租方式收費，同時增訂電動汽車專用停車位實施差別費率。

縣府工務處指出，該修正草案所稱公有停車場是指設有停車場標誌、標線的停車場，包括路邊停車場、路外停車場、高架橋下及地下道上方畫設停車格的停車場，視同路外停車場。

將公有未收費停車場一併納入該自治條例規範的範圍內，明訂違規車輛移置及後續拍賣等規定，以解決免費停車位遭長期占用問題。

工務處長古明弘說，同時規範公有停車場最高上限的收費標準，計次收費：每次大型車200元、小型車100元、機車30元，計時收費：每小時大型車30元、小型車20元、機車10元，計月收費：每月大型車3200元、小型車2400元、機車500元；路邊停車場以計月方式收費者，不得指定停車位。

另外，電動汽車專用停車位的收費費率按車輛型式、收費方式，使用充電設備每小時收費增加10元，未使用充電設備每小時增加20元為上限。

此外，縣長鍾東錦裁示，9月即將開學，希望教育處督促各校盡速做好各項教學及防疫整備工作，利用暑期展開的校園整建工程也應加強督導工程進度，以在開學前完工啓用，對於未能完工的工程應加強防護措施，以維護師生安全。

鍾東錦指出，行政院會敲定113年總預算案，其中，少子女化對策整體預算規模達1021億元，較去年度相同基礎增加128億元，增幅12％，明年少子女化經費增加較多的是托育、就學補助，整體約增加80億元，另外為擴大公共化幼兒園增加30億元，幼兒園師生比增加17億元，希望相關局處跟上中央的腳步，積極申請計畫補助，以舒緩迫在眉睫的少子女化問題。

農業處長陳樹義也針對2023中台灣農業行銷展售會籌辦情形，他指出，今年輪由苗縣舉辦的中台灣農業行銷展售會9月16日至24日為期9天在縣立體育場北側空地辦理，有台中市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、新竹市等6縣市參展。

陳樹義並說明規畫內容，6縣市展館：販賣各縣市農特產、免費品嚐、DIY及有獎問答等。活動會場搭設「淨零循環永續農業館」，以淨零排放、永續循環為主軸，進一步提升台灣農業觀念、淨零排放及智慧農業科技應用等方面的教育效益。

苗縣休閒農業發展協會搭設「南苗投行銷館」，行銷展售台南、苗栗、南投休閒農業等特色產品。市集區規畫35個攤位，邀請參展縣市安排在地美食商家、苗縣輔導的文創商家、特色產業商家及經濟作物及休閒農業區商家設攤販售。