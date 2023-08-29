花蓮縣衛生局組成輔導團，協助七星潭周邊餐廳店家申請衛生規範認證。（花蓮縣衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮新城鄉七星潭是知名觀光景點，周邊太魯閣、新城老家等串成旅遊區塊，為維護遊客飲食安全，花蓮縣衛生局啟動「認證標章」制度，聘請營養師及食品專家等組成輔導團，針對景點周邊消費者喜愛的40間店家，輔導協助業者申請食品良好衛生規範（GHP）認證，將頒給標章並公布官網供查閱，為觀光景點食品衛生把關。

8月初，新城鄉某知名合菜餐廳被遊客拍到，服務生疑似把各桌收回、沒吃完的大碗公白飯倒回飯鍋，業者否認「回收白飯」，強調是做廚餘分類。衛生局稽查，了解廚餘處理流程，要求業者限期改善。對觀光造成負面觀感。

衛生局長朱家祥表示，七星潭是花蓮著名的景點，每年吸引許多的遊客前來，熱門觀光區域食品安全對觀光相當重要，由衛生局向中央提出「七星潭觀光美食業衛生自主管理及認證輔導計畫」獲核定，針對新城北埔、新城老街、秀林鄉太魯閣牌樓附近40間店家業者，進行自主管理制度。

朱家祥表示，對業者從5個面向進行衛生分級評核，烹調作業場所衛生、工作人員衛生、用餐場所衛生、洗手衛生及衛生管理制度作為評核的項目，通過評核的業者，依評核結果分別頒發「特優」、「優」、「良」的GHP認證標章，以建立業者的榮譽及責任感，也讓消費者對花蓮縣風景區內的食品安全更有信心。

朱家祥局說，評核結束後，評核業者名單於官方網頁供民眾查閱，提供縣民與觀光客於風景區內用餐時，有更安心安全的選擇。民眾若有食品安全疑慮可撥打衛生局食品服務專線03-8224750。