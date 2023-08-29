戴愛玲上週末到成都舉辦《故事的故事》音樂會。（華納音樂提供）

戴愛玲上週末到成都舉辦《故事的故事》音樂會。（華納音樂提供）

戴愛玲上週末到成都舉辦《故事的故事》音樂會。（華納音樂提供）

「鐵肺天后」戴愛玲上週末到成都舉辦2023《故事的故事》音樂會，最令她感動且印象深刻的是歌迷冒著大雨觀賞演出並大合唱，戴愛玲表示：「這麼久沒回來，看到大家這麼熱情真的很感動。」愛哭的她在台上落淚了好幾次，也期待帶著音樂到更多城市。

繼7月首登北流舞台舉辦演唱會，並且推出相隔一年多的全新專輯《巴古慕》；緊接著，戴愛玲帶著演唱會前進海內外各大城市，上週末於成都開唱，她表示在出發前心理其實相當緊張，她表示：「這麼多年沒到成都唱給大家聽，一開始還緊張的跟同事說『會有人來聽嗎？大家會記得我嗎？』但同事跟我說不要擔心，後來我也放寬心，不管10個、100個人，我只要專心努力把歌唱好給大家聽就好。」

然而成都演出現場不但擠滿觀眾，更有著從各地遠道而來的樂迷，最令戴愛玲感動的是台下幾乎每一位觀眾從第一張專輯到新專輯的新歌跟著大合唱，戴愛玲說：「沒想到這麼久沒去，我只要把麥克風交給大家，每個人都會唱。」而當天唱到一半，台下突然下起了雨，更是在一瞬間從毛毛雨變成了傾盆大雨，就連戴愛玲都淋到幾乎全濕。

讓戴愛玲印象最深刻的便是台下每一位熱情的歌迷，「我最擔心的是大家淋雨感冒，非常感謝大家一整場都淋著雨跟我一起享受這場演唱會，我自己流淚了好幾次，我也看到歌迷除了跟著唱以外也在哭。」開玩笑說突然間畫面變得有點悲情，但她明白這些都是來自歌迷滿滿的愛，她感動的甚至一度忘記台上的麥克風跟器材可能會漏電，完全沉浸在歌迷們所給予的感動。

除了讓戴愛玲感動的歌迷，讓她印象深刻的還有成都的美食，她品嚐了蹄花湯、辣烤串，也和同事們一起去吃牛油麻辣火鍋，不過因為隔天要演出深怕影響狀態，讓她只能在旁「看」著用眼睛享受美食，讓愛吃鍋的她直呼可惜，希望下次有機會再去吃。

此外，戴愛玲甫發行的《巴古慕》更在各大音樂數位平台頻頻獲得好成績，近日更成為國際數位串流平台Spotify「EQUAL」八月份歌單的封面人物，登上紐約時代廣場近25層樓高、1081平方公尺的巨型LED螢幕，演藝事業再次攀升至新高度。

戴愛玲也宣布將於10／15至新加坡舉辦《故事的故事》音樂會，門票將於本週六(9／2)正式啟售。戴愛玲開心的說：「新加坡也是我很愛的地方，迫不及待要跟大家見面了！還沒想好要吃什麼，但我身邊的同事好像比我還要懂吃。」開玩笑表示深怕巡演一輪後自己默默的也多了幾公斤。戴愛玲《故事的故事》音樂會新加坡站，購票請至：Https：／／princessai2023.peatix.com