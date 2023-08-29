不過因工廠緊鄰養豬場，旁邊的豬隻受到驚嚇，養豬場老闆更怕豬隻一不小心就BBQ。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

由於場內有許多待產的母豬，老闆也擔心母豬受到驚嚇讓仔豬不保，甚至變燒烤。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

昨天晚間8點多彰化縣溪州鄉一間彈簧床工廠不明原因起火燃燒，由於現場堆放大量易燃物品，火勢一發不可收拾，800平方公尺的廠方幾乎全毀，所幸工廠內無人受困，不過因工廠緊鄰養豬場，旁邊的豬隻受到驚嚇，養豬場老闆更怕豬隻一不小心就BBQ，所幸沒有人、豬受傷，詳細的起火原因仍有待火調釐清。

由於該彈簧床工廠是鐵皮搭設，加上裡面存放大量易燃物，火勢很快蔓延開來，讓一旁的養豬場老闆嚇得整身汗，擔心延燒到養豬場來，由於場內有許多待產的母豬，老闆也擔心母豬受到驚嚇讓仔豬不保，甚至變燒烤。

所幸火勢在消防隊員抵達，4小時左右受到控制，不過養豬場老闆怕母豬驚嚇過度，可能導致小豬胎死腹中，養豬場老闆說，後續還要觀察母豬情況，若真的胎死腹中，恐怕會損失慘重！

消防人員表示，昨天晚間8點5分接獲民眾報案，溪州鄉中央路三段某工廠發生火警，隨即派遣二林、北斗、彰化等消防分隊到場，抵達現場時發現工廠幾乎已經全面燃燒，由於工廠內堆放大量彈簧床、沙發等易燃物品，火勢迅速蔓延整個工廠。

消防人員說，由於火場一旁還有豬舍，擔心豬舍遭波及，因此立即進行阻隔延燒的動作，所幸當時工廠並非上班時間，因此工廠內沒有人員受困，火勢大約花了4個小時才受到控制，至於詳細的起火原因仍有待後續火調釐清。