南宮珉近期因浪漫古裝劇《戀人》收視屢創新高，獲得「收視保證演員」、「觀眾因信賴而觀看的演員」等封號，其中他所主演的復仇懸疑醫療劇《監獄醫生》是他出道20幾年首次扮演醫生，飾演天才手術醫生羅以載，是泰江醫院急診醫學中心的王牌，是一位不論社會地位高低、絕不放棄病患的好醫師，但卻因為一場車禍糾紛，被吊銷醫生執照，更被列入「醫師協會」黑名單，關進監獄後開始他的復仇之路。

不管是正派還是反派，南宮珉都能演繹的入木三分，而《監獄醫生》裡亦正亦邪的角色，卻是他第一次挑戰，他說：「這是所有拍過的作品中最令我苦惱，就像回到了第一次演戲的時候，又激動又緊張，不僅要背誦基本的醫學用語，還要做好手術練習，在現場除了劇本之外，還隨身攜帶各種醫學書籍和各種事例對應的處方紙條，不斷揣摩天才醫生究竟會是什麼樣子呢？讓我再次正視到演員這個身份。」

劇中有三大反派與南宮珉對戲，在《Penthouse上流戰爭》三季都有不同造型的朴殷碩，飾演泰康集團被寵壞的小兒子李在煥；通過電視劇《太陽的後裔》、《鬼怪》、《天空之城》、《很便宜，千里馬超市》積累了知名度的金炳哲，飾演常常見風轉舵的監獄醫療科長宣敏植；在經典韓劇《善德女王》和《天空之城》裡獲得好評的崔元英，飾演泰康集團本部長李在俊，四人展開了激烈心理攻防戰，羅以載置之死地而後生，因利益與虎謀皮，互相猜忌針鋒相對，每集無法預測的反轉，精彩緊湊的劇情牽引著觀眾的情緒，應證了「笑到最後才是贏家」。

《監獄醫生》當初在韓國播出時收視連續15天在全韓國電視台節目中第一名，討論話題居高不下，為了讓觀眾容易理解與觀看，適當調整劇中法律知識和醫學用語，並使用美劇《權力遊戲》、電影《驚奇隊長》、《復仇者聯盟》的高規格設備拍攝，加上南宮珉、金炳哲、崔元英、權娜拉、朴殷碩、李多寅、李敏英、金正蘭、張鉉誠、李準赫等演技派飆戲，絕對讓觀眾熱血沸騰，直呼過癮。《監獄醫生》8/30起，龍華偶像台MOD353，首播時間為平日早上八點，重播時間為晚上十點。