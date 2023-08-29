新竹1名41歲詹姓男子右眼突然出現黑影，右眼影像也比左眼的影像小，原本以為休息就能好轉，但狀況持續未改善，就醫經詳細問診和檢查後，竟診斷出右眼罹患中心漿液性脈絡膜視網膜病變，醫師建議詹男先改變生活習慣，持續觀察，若未改善再以其他方式治療。

兩周前，詹姓男子發現自己的右眼不僅眼前出現一個淡淡的黑影，看出去的影像也比左眼的影像小，本來覺得應該是近期處理重大企劃案，壓力太大所致的眼花，好好休息後應該會好轉，但假期結束右眼的情況依舊沒有改善，於是趕緊到新竹台大分院新竹醫院眼科部就診。

經過醫師詳細問診及檢查後，發現右眼罹患中心漿液性脈絡膜視網膜病變，醫師李宜潔指出，中心漿液性脈絡膜視網膜病變大部分是急性發作於單側眼睛，其特徵為視網膜色素上皮細胞層有1個或以上的漏水點，造成滲出性的漿液性視網膜色素上皮細胞剝離或是視網膜剝離。

李宜潔也說，這種病症好發於30至50歲的健康男性，雖然造成的原因尚未明確，但高度壓力、精神緊張、長期類固醇使用、酗酒、吸菸、熬夜等因素也會增加發病風險。

病人會突然發現影像轉暗、變小，甚至扭曲變形，色覺的敏感度也會下降，大部分會在1至6個月內自行吸收，但也有少部分症狀反覆發作，造成視網膜色素上皮細胞病變，變為慢性中心性漿液性脈絡膜視網膜病變，甚至出現永久性視力降低。

李宜潔說，目前針對中心漿液性脈絡膜視網膜病變的治療，會建議病人戒菸、不熬夜、放鬆心情等先改善生活型態，視網膜剝離大多會在3至4個月內就自行吸收，但如果自行吸收緩慢，則建議與醫師充分討論，改使用口服藥物、局部視網膜雷射、或是光動力療法等方式治療。

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