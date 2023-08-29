國軍又出包！海軍陸戰隊新兵訓練中心在去年2月間辦理教召任務時，遺失1把「點45手槍」，不料下至鄭姓教育班長、上至潘姓指揮官等7官兵不僅知情不報，還至生存遊戲店買假槍冒充，結果在隔月裝備檢查時露餡，案經屏東地檢審結後，依涉犯陸海空軍刑法、偽造文書等罪嫌起訴潘等7人。

屏檢調查，去年3月間，海軍陸戰隊新兵訓練中心第二營為辦理當年首梯新式教召任務，早於2月任務整備階段，將2把「點45手槍」寄存在鄰近勾踐營區的子儀營區駐地內聯合械庫代管。

同年2月23日，鄭姓教育班長提領預檢陳列各式武器時，因疏於注意而遺失1把「點45手槍」，但他知情不報，直到隔月4日吳姓士官長清點時，槍枝短缺一事才被發現，而吳姓士官雖馬上通報陳姓值星連長，陳姓連長也立即通報林姓營長，但都沒有在規定獲悉案況的30分鐘內、逐級回報國防部列管，且潘姓指揮官在當月20日知情後，依舊選擇隱匿。

更扯的是，同月23、24日間，林姓營長與李姓、陳姓、鄭姓、徐姓連長還在辦公室謀議要共同集資至生存遊戲店買外型相似的空氣槍以假亂真。而當假槍買到手後，一行人還特地將空氣槍滑套上的標語磨除，並讚刻裝備序號「No399880」的字樣，以求達到最逼真的效果。

然而，當正式裝備檢查時，假槍馬上因作動異常露餡，潘等一行人的犯行也隨之曝光。

案經屏檢偵結後，認潘姓指揮官、鄭姓教育班長、林姓營長涉犯陸海空軍刑

法，另林姓營長與陳姓、李姓、鄭姓、徐姓涉犯偽造文書罪嫌，依法起訴7人。至於李姓、蘇姓輔導長與趙姓彈藥官、林姓後勤官、陳姓軍械士等5人，因未登載槍枝短缺而涉犯偽造文書罪嫌，但審酌是因其等上級長官不通報，導致以下各階軍職人員屈從配合，因此予以緩起訴。