公鹿球星「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）今年9月具備提前續約的資格，不過他日前受訪透露自己仍未決定是否簽約。據《ESPN》記者史坦（Marc Stein）報導，如果字母哥要求交易自己或約滿離開公鹿，尼克和湖人是這位希臘怪物的熱門下家。

字母哥接受《紐約時報》採訪時表示，不會在今年和公鹿提前續約，若等到明年以後再簽可以賺到更多的錢，除了薪資外，公鹿是否有奪冠競爭力也是字母哥的其中一個考量，「如果我無法確定隊上每個人都具有同樣的出發點，每個人都會為了冠軍而戰，每個人都會像我一樣犧牲陪伴家人的時間，那麼我就不會成為最好的自己。如果我感覺不到這一點，我就不會簽約。」

史坦指出，為了安撫字母哥的情緒，公鹿重新續約了米德頓（Khris Middleton）以及布魯克羅培茲（Brook Lopez），並聘用阿德里安葛瑞芬（Adrian Griffin）取代巴登荷瑟（Mike Budenholzer）成為新任總教練。不過公鹿目前主力已經年逾30歲，留給他們爭冠的機會不多了。

美媒《CBS Sports》發文，湖人過去曾以一紙雙向合約網羅柯斯塔斯阿提托康波（Kostas Antetokounmpo），尼克也傳出今年夏天試訓了薩納西斯阿提托康波（Thanasis Antetokounmpo），他們都是字母哥的手足，外傳2隊是為了參與競爭字母哥所做的準備。