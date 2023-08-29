農業部專案進口雞蛋又出包！食品藥物管理署今天公布，一批土耳其進口的帶殼雞蛋遭檢出動物用藥殘留違規，共53.3公噸，依規定退運或銷毀。食藥署目前針對專案進口雞蛋採逐批查驗，今年以來土耳其進口雞蛋已驗出6批不合格，累計達180公噸，是所有輸入國中不合格率最高的。

食藥署公布最新邊境檢驗不合格名單，盈豐農經有限公司自土耳其進口的「帶殼雞蛋」，遭檢出動物用藥硝基呋喃代謝物3-amino-2-oxazolidinone(AOZ)殘留13.7 ppb，不符國內規定，共5萬3344公斤遭退運或銷毀。

今年初為因應國內缺蛋朝，行政院農委會（現農業部）啟動專案進口雞蛋，輸入國包括美國、澳大利亞、日本、巴西、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、土耳其。除過去有雞蛋進口紀錄的美國、澳大利亞和日本之外，食藥署針對其餘6國輸入的雞蛋採逐批查驗。

食藥署統計，今年以來已驗出8批進口雞蛋不合格，其中1批來自巴西，其餘6批皆來自土耳其。食藥署副署長林金富說明，土耳雞蛋總共進口165批，不合格率為3.64％，風險並不高，將持續採100％逐批查驗措施至今年底。

另外，食藥署今天公布邊境檢驗不合格品項中，瑟多娜有限公司自美國進口柚子綠茶、檸檬紅茶，雙雙被檢出農藥殘留含量不符規定，總計10.6公斤依規定退運或銷毀；聯馥食品股份有限公司自法國進口「洛克福藍紋乾酪」遭檢出大腸桿菌含量超標；三國水產貿易有限公司自塞席爾進口「冷凍紅皮刀」，檢出重金屬甲基汞不符規定。