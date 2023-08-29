新竹一名男網友昨晚到一家小吃攤買消夜，3樣主菜中有2款海鮮，另外還有荷包蛋、酸菜及一碗魚肚湯，結帳時聽到550元當場驚呆。許多網友看了直呼「貴得有點離譜」，有當地人坦言「比台北還貴」；不過也有網友認海鮮價格本來就不便宜，「小卷跟鮭魚都是狠角色，550差不多！」

一名男網友在臉書「新竹大小事」社團貼出照片，便當盒中有3樣主菜，包括3小隻小卷、半片長約14公分的鮭魚及一塊控肉，還有2顆荷包蛋、一格酸菜；原PO另外點了一碗魚肚湯及一盒白飯，結帳時聽到550元當場愣住。

貼文曝光後引發許多討論，大多人認為價格太貴，「認真覺得這樣550頗貴的」、「這價格可以去很多吃到飽餐廳大吃特吃了」、「真的貴，難怪朋友都說寧可吃大餐也不願吃小吃，因為已經不是平價小吃了」；甚至有當地人坦言「在新竹完全不敢踏入自助餐店，怕被當盤仔」、「新竹消費比天龍國還貴，『貴』是新竹的特產。」

不過也有網友看了菜色認為價格還算合理，「這些東西都是偏貴的，如果是市場購買自己煮，成本也要250以上」、「小卷跟鮭魚都是狠角色，我裝便當都不敢挑這種」、「沒人這樣挑的啦，都挑貴的」、「我吃自助餐都不敢夾海鮮」。