世禾為國內半導體與光電設備清洗龍頭廠，於兩岸均有設廠。2023年第二季合併營收5.79億元，季增0.88％、年減2.89％，稅後淨利0.92億元，季增15.08％、年減6.51％，每股盈餘1.65元，均創同期次高，營運持穩高檔水準。

世禾上半年累計合併營收11.54億元，年減1.57％、仍創同期次高。毛利率登39.47％同期新高，營業利益2.17億元，年減7.02％、仍創同期第三高，惟營益率18.88％為近3年同期低。不過，稅後淨利1.73億元、年減9.25％，每股盈餘3.09元，仍雙創同期第三高。

受半導體產業庫存調整影響，世禾7月自結合併營收1.81億元，月減6.4％、年減13.39％，為近21月低點，但今年單月營收仍維持1.81～1.97億元的穩健水準。累計前7月合併營收13.35億元，年減3.37％、仍創同期次高。

展望後市，世禾表示，今年將適時調整業務策略，並加強與客戶及供應商合作關係，提升洗淨再生處理品質與降低生產成本、創造利潤。同時，將推動智慧工廠建置、擴大與原廠及客戶合作、拓展中國大陸業務，以強化成本優勢、擴大市占率。