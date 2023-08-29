男子近日到八方雲集消費，見店員把冷凍牛肉湯包丟進滾沸的水裡煮，再撈起剪開倒入碗裡，加麵加青菜，售價168元起跳，讓他驚呼「賣得不便宜，還好我沒吃過」，網友轟他沒見過世面，指連鎖餐飲大多有中央廚房，把食品急速冷凍配送到各分店，不僅味道統一，也能為品質把關，但也有人質疑塑膠袋丟到滾燙湯水裡加熱，恐有塑化劑疑慮。

原PO前天（28日）於論壇《Dcard》指出，26日在八方雲集消費，等待期間見店員把冷凍牛肉湯包放進滾水裡，接著撈起用剪刀剪開倒入碗裡，再放入青菜和煮熟的麵條，做法和KTV牛肉麵煮法完全一致，他驚呼「還賣得不便宜，還好我沒吃過。」

貼文上線，網友打臉說，「了解一下什麼叫中央廚房吧！讓各家店自己煮，煮的人不同味道一定不一樣，公司不如訂個SOP把關品質，而且產品出問題才好溯源」、「這種都是中央廚房做好用冷凍的方式配送」、「企業都這樣啊！要那種長時間熬煮的，去小店啦！沒見過世面喔」。

但也有人認為塑膠袋直接丟到滾燙水裡加熱，恐有塑化劑疑慮，「用塑膠袋隔水加熱感覺就是怪怪的」。