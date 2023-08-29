高雄18歲男子今日凌晨騎乘白牌擋車，行經苓雅區建國高速東側便道時，為閃避前方準備右轉小貨車，失控騎上右前方安全島，並自撞路樹，所幸男子有戴全罩式安全帽，命大僅手腳擦挫傷，而機車則撞成廢鐵；警方指出，雖小貨車與騎士未發生碰撞，但與男子閃避導致受傷是否具因果關係仍待釐清，案件已涉嫌肇逃，後續將通知小貨車駕駛到案說明。

今日凌晨2時43分許，男子騎著白牌檔車沿苓雅區建國高速東側便道南往北直行，前方小貨車則是打方向燈右轉建國一路，男子見狀也向右閃避，期間失控撞上右前方的安全島並自撞路樹，白牌檔車撞成廢鐵，男子則是倒在機車旁。

當時苓雅分局員警在建國一路巡邏等紅燈，正巧目擊到男子自撞過程，立即通報119到場，協助將他送醫，所幸男子因有戴全罩式安全帽，命大僅手腳擦挫傷，經查男子無酒駕，警方初步研判，小貨車轉彎車未禮讓重機直行車，肇事責任待送交通大隊初判。

苓雅分局指出，雖然小貨車並未與機車發生碰撞，但與男子閃避導致受傷是否具因果關係仍待釐清，案件已涉嫌肇逃，後續將通知小貨車駕駛到案說明。

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