蘇拉颱風進逼台灣，不過國內颱風預報屢遭批評。蔡英文總統今天表示，上個月，臺灣第一顆自製氣象衛星「獵風者」，已經運到法屬圭亞那的發射場，準備發射升空。未來，它將幫助我們更精準掌握颱風等劇烈天氣的資料，對全世界的氣象預報做出貢獻。

蔡英文今天上午接見「中華民國第63屆中小學科學展覽會」第一名作者師生，本屆展覽會吸引將近1萬件作品參賽，蔡英文肯定到訪的師生，在激烈競爭中，脫穎而出，獲得第63屆全國中小學科展第一名，「真的很不簡單」。

她相信，對獲獎同學來說，參與科展，除了獲得第一名的榮耀，更重要的是，大家在過程中的學習和收穫。不論是學習到更多的知識、解決問題的能力，或是團隊合作的精神，這些都是獨一無二的寶貴經驗，將在大家未來的學習歷程中，發揮重要的影響力。

蔡英文指出，科學是推動人類文明發展的重要力量，也是替世界解決各項難題的方法。她擔任總統7年多以來，臺灣經歷許多重大挑戰，包括全球疫情爆發、氣候變遷影響，而我們也透過科學的力量，集眾人之力，一起思考，並做出行動，讓臺灣更有韌性，努力克服各項挑戰。

她舉例，像是大家可能會注意到，學校的屋頂設置了太陽能板來發電。這是政府利用臺灣的科技優勢，全力發展再生能源的結果。不僅讓全國的國中小學，班班有冷氣，更讓校校能發電，希望大家有舒適的學習環境，也達到減碳、永續的目標。

蔡英文也提到，在上個月，臺灣第一顆自製氣象衛星「獵風者」，已經運到法屬圭亞那的發射場，準備發射升空。未來，它將幫助我們更精準掌握颱風等劇烈天氣的資料，對全世界的氣象預報做出貢獻。這些例子都證明了臺灣擁有堅強的科技實力，而且也有實踐力。

她期盼，透過科展，培養大家對科學的興趣，也鼓勵大家將學校的知識，進一步實踐在日常生活中，因應各項難題。科學家除了耐心和毅力，更需要一份熱情，才能不斷深入真相和真理的核心。

今年，有一位參加美國國際科技展覽會的選手謝子恬，也是去年中小學科展的第一名得主，秉持熱忱，持續突破自我，代表臺灣站上國際。她期許，同學們繼續懷抱熱忱，持之以恆，勇於實踐，就可以在科學研究的這條路上，發光發熱，成為改變世界的科學巨人，也讓臺灣被世界看見。