正在選購魚類產品的民眾表示，日本離那麼遠，現在應該還沒那麼可怕。(于家麒攝)

日本宣布自8月24日開始將排放含氚核廢水入海，已引起鄰近各國恐慌！面對福島核廢水以海洋排放方式分批排入海中，長期下來是否對海洋生態帶來影響，或是經由海洋魚類水產之攝取進入人體造成危害，也引發國內外廣泛的關注。為確保消費者權益，金門縣衛生局即日起將加強稽查市售水產品，輔導業者做好產地標示，供民眾選購時參考。

衛生局提醒，民眾選擇要購買的食品前，要看清楚標示，注意「產品外包裝資訊」。根據食品安全衛生管理法第22條規定，食品及食品原料之容 器或外包裝，應以中文及通用符號，明顯標示品名、內容物名稱、淨重(容量)或數量、食品添加物、製造廠商訊、原產地(國)及有效日期等資訊。

衛生局也表示，政府能落實水產品的有毒物質檢驗，做好把關工作，才能保障人民吃的安全，呼籲鄕親若有疑慮，建議優先食用國內水產品，並將持續關注此事件的後續發展，加強抽驗能量及採取必要的因應措施。

不少前往賣場購買生鮮食品的地區主婦表示，看了新聞報導後，心裡確實會「驚驚」，對於水產的選購也就特別仔細，有國產的就買國產的，畢竟該吃的還是得吃；不過也有正在選購魚類產品的民眾表示，日本離那麼遠，現在應該還好吧，沒那麼可怕，過些時日再擔心也不遲。