有媒體報導，台北市士林區一家業者宣稱其販售的氣功床墊會產生遠紅外線「躺過病就好」，台北市衛生局表示，業者傳單廣告內容未依《醫療器材管理法》申請刊登，將開罰20萬元。

根據《醫療器材管理法》規定，醫療器材商藥商刊播醫療器材廣告前，應向衛生主管機關申請，核准後才能刊廣告，違反者可依法處20萬元至500萬元罰鍰。

根據台北市衛生局提供照片，業者刊在店內宣傳廣告，明列遠紅外線具「與人體細胞產生共鳴共振」、「擴張血管促進血液循環」及「強化代謝排毒功能及增強免疫力」。

衛生局表示，8月9日前往實地查核，業者稱該產品屬動力式熱敷墊一級醫療器材，但傳單廣告內容未依《醫療器材管理法》申請，將處分「彩賀國際股份有限公司」20萬元罰鍰。

衛生局表示，已要求業者立即撤除違規廣告，否則按次處罰至停止刊載為止，並命其不得販賣、供應或陳列違規產品，以保障民眾安全。

衛生局呼籲，民眾身體不適應尋求管道就醫，勿聽信誇大不實廣告效果，以免花錢又傷身。醫療器材不同於一般商品，使用上具一定風險，為維護自身安全健康，如不清楚商品是否為藥品或醫療器材，可至衛生福利部食品藥物管理署「西藥、醫療器材、特定用途化粧品許可證查詢」系統網站（https://info.fda.gov.tw/MLMS/H0001.aspx）以產品名稱、廠商名稱、許可證字號等關鍵字查詢。