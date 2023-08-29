婦產科醫師蘇怡寧分享，近日有網友私訊詢問，生小孩怕痛可不可以抹潤滑液，這樣小孩會快點出來嗎？讓他忍不住看呆直呼，陰道抹油不會生比較快，如果能有這麼簡單有效的辦法，大家就不用減痛分娩，可惜世界一直都很殘酷，超搞笑的問題也引起網友討論，不少人笑歪直呼，這問題後座力超強。

婦產科醫師蘇怡寧今在臉書上分享一張對話截圖，只見一名網友私訊他問「如果生小孩怕痛，想讓小孩趕快出來，可以抹潤滑液嗎？」接著又說會這樣詢問是因為朋友快要生小孩了，但是朋友很怕痛，因此很好奇這樣的做法有沒有用。

蘇怡寧看完只回2字「沒有」，並忍不住發文表示，腳底抹油應該會跌倒，陰道抹油也不會生比較快，只能說「孩子你太嫩了！」他也很希望能有這麼有效的好辦法，但是這麼簡單有用就不需要減痛分娩了，可惜這個世界一直都是殘酷的。

貼文引起網友熱烈討論，「潤滑液是讓妳憑液進人，不是出人的，這就是『人生得液須盡歡』的由來」、「一早看到我真的忍不住大笑」、「我還真沒想過，再次刷新眼界」、「這問題好好笑」、「今天這後座力有點強」、「真的是刷新我三觀」。