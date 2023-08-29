「青點教」看過來！為了響應9月的交通安全月，新北市新聞局透過多元管道進行道安宣導，特別與金鐘主持人馬克、瑪麗合作，將在Youtube節目「馬克信箱」宣導交通安全及行人路權的觀念，此外也規畫與網紅合作拍攝影片，推廣路口停讓文化。

由於交通部在根據統計資料發現，9月交通事故逐漸上升，因此自2020年起辦理全國交通安全運動，將每年9月定為交通安全月，透過特定時間強化宣傳，喚起國人交通安全意識，強化道路交通安全觀念。

為了響應交通安全月，新北市新聞局及宣導小組將在9月透過多元管道進行各項道安宣導，向大眾傳遞道安資訊，創造更加安全的交通環境，另與交通局配合規畫於社群平台舉辦網路活動，宣導交通安全月，重視行車禮儀。

新聞局也特別與金鐘主持人馬克、瑪麗合作，在Podcast節目「馬克信箱」宣導交通安全及行人路權的觀念，希望藉由2位主持人的高人氣，持續向民眾宣導行人路權、騎機車戴安全帽、不酒駕等道路交通安全觀念。

「馬克信箱」為回覆聽眾手寫信件的節目，為飛碟電台節目「青春點點點」停播後延伸、轉型至Youtube頻道、Podcast上，由於主持人馬克、瑪麗絕妙的默契加上時而認真時而搞笑的無厘頭風格，深受許多聽眾喜愛，多年來累積許多死忠支持者，聽眾更戲稱馬克、瑪麗為教主及教母，自稱「青點教徒」。