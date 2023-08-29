台中市議會29日召開程序委員會，討論第4屆第2次臨時會議事日程，會中決議9月6日至9月15日召開臨時會，9月7日進行5案專案報告，國民黨提2案、民進黨2案、無黨籍提1案。民進黨將針對中捷重大事故賠償、TPASS改善措施要求報告；國民黨要求提出國慶煙火專案報告。

台中市議會第4屆第2次臨時會今天召開程序委員會，由議長張清照主持，市府由副市長黃國榮率各局處機關首長與會，決議9月6日召開臨時會，9月7日專案報告，9月11日至9月12日委員會審查議案，9月14日第二讀會，9月15日第三讀會。

民進黨團總召何文海表示，要求針對台中市交通（含行人事故、酒駕件數）居全國之冠改善對策，又Tpass行政院通勤月票上路後大眾運輸運量及市政府相應措施，市政府落實人本交通道路安全環境「里里有Youbike」推動進度及通勤自行車道建置情形等專案報告；台中捷運5月10日重大死傷事故調查檢討改善精進求償賠償情形專案報告。

國民黨團原提出5案，書記長黃馨慧說，因有優先順序，因氣候變遷嚴重，豪大雨威脅頻傳，因此請市府提出盤點側溝破損、堵塞情形專案報告及國慶焰火辦理情形專案報告。無黨籍議員陳廷秀則表示，要求提出公設保留地解編專案報告。