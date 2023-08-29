今年全國登革熱確診個案截至8月28日已有2867例，目前從南到北各縣市都有本土確診病例，苗栗也已經出現第2例本土確診，有感於全國登革熱疫情嚴峻，縣長夫人陳美琦29日捐贈衛生局防蚊物資一批，以共同對抗登革熱疫情，守護苗栗健康城市。

縣長夫人陳美琦今天前往衛生局捐贈防蚊物資一批，提供衛生局作為登革熱防疫使用，由縣長鍾東錦代表受贈，對於縣長夫人熱心公益、拋磚引玉捐贈，縣府衛生局表達深刻的謝意與敬意，衛生局將妥善規劃防蚊物資撥發到防疫最需要民眾，希望帶來多一層的保護。

鍾東錦說，登革熱是一種藉由埃及斑蚊、白線斑蚊所傳播的疾病，減少病媒蚊與預防被叮咬是對抗登革熱之道。希望登革熱在苗栗縣一發生就控制住，感謝衛生局局長所帶領團隊的用心，在縣務會議上也麻煩各鄉鎮市長如果要做「巡、倒、清、刷」的4個動作，除了村里長外，鄰長也一起動員起來，共同對抗登革熱。

另呼籲鄉親，如果要到登革熱南部熱區，一定要做好準備防蚊液、袖套，注意不要讓蚊蟲叮咬，預防登革熱，大家都有責任。

陳美琦表示，防治登革熱最重要的是居家清潔，尤其是積水的物品一定要清倒乾淨，提醒鄉親多加注意環境，出門記得穿防蚊衣服多擦防蚊液，共同對抗登革熱。

再次呼籲請民眾務必持續做好防疫措施，落實「巡、倒、清、刷」，惟有從源頭清除病媒蚊孳生源，才能杜絕登革熱疫情蔓延，才是真正有效防疫。

衛生局指出，民眾如出現登革熱相關症狀，請儘速就醫，主動告知旅遊史及接觸史。防疫相關資訊請參閱疾管署全球資訊網或衛生局官網，也可洽詢當地衛生所。