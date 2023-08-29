168斷食法是最常見的飲食控制方式，但很多人都以為只要在斷食期間的16小時不吃，8小時任意狂吃，就能燃燒脂肪，幫助瘦身。對此，營養師劉雅惠指出這是錯誤觀念，並列出2大地雷，包括不做熱量控制及營養素不均衡，小心不但沒達到減重效果，還增加身體負擔。另外，她也提到，斷食期間應以零熱量飲品為基礎，如水、茶類、黑咖啡和無糖花草飲品都是好選擇。

劉雅惠在粉專「營養師Emma」發文表示，在執行168斷食法前，要注意有2大地雷不要踩，其一是不做熱量控制，她說明，進食8小時想到就狂吃，隨意選擇是不行的，因為不論是哪種減重法，創造熱量赤字都是首要原則。

另外一個則是營養素不均衡，劉雅惠強調，均衡攝取6大類食物才能讓食物好好消化、代謝和利用，一味追求熱量卻不注重營養素，只會為身體帶來負面影響，不可不慎。

至於斷食期間能吃什麼？劉雅惠分享，基本上能不吃就不吃，或以零熱量飲品為基礎，例如水、氣泡水；茶類，紅茶、綠茶、麥茶；黑咖啡；無糖花草飲品，紅豆水、玉米鬚水、黑豆水。

劉雅惠提醒，剛開始若無法適應168斷食法，也可以先從1410斷食法下手，比較溫和，因突然改變生活模式難以調適，也很容易中途放棄而前功盡棄。另外，她也提到，慢性病、青少年及哺乳媽媽或孕婦，千萬不要亂試，最好在專業人士監控下執行才安全。