台中市某高中生疑遭教職員霸凌輕生案，校方重啟調查後仍認定霸凌不成案。對此，台中市教育局無法接受，29日說出重話強調，已正式行文學校要求校方儘速出面解釋、以示負責，對於不當管教部分，教育局將直接提專審會，取代學校教評會功能，審議有無解聘、不續聘、停聘必要。

教育局指出，依教育部規定，霸凌及不當管教須由學校負責調查，教育局曾行文該學校，學校對該生在校期間遭不當懲處長達1年半時間，已符合霸凌要件，應屬霸凌成立，要求學校應嚴審嚴辦；但今年7月學校調查結果霸凌竟仍不成立，教育局完全無法接受，已正式行文學校要求校方對霸凌不成立的理由公開向外界說明，以示負責。

至於不當管教部分，學校調查認定成立且情節重大，但卻對前學務室主任只送考核會做記過處分。對此，教育局強調，依據學校調查報告，學校相關行為人不當管教，對學生造成身心傷害情節重大，教育局認為此懲處與調查結果並不對等，要求學校送教評會依教師法檢討有無「停聘、解聘、不續聘」必要。

台中市教育局認為，學校教評會決議明顯無法受社會公評，教育局完全無法認同，主動介入，依教師法第26條將全案逕提專審會審議，專審會依法取代學校教評會功能，就該案行為人是否涉有教師法停聘、解聘、不續聘情形進一步嚴審嚴辦。

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