去年美國網球公開賽男單亞軍、挪威好手魯德（Casper Ruud）在2023年美網有個好的開始，以7比6（5）、3比6、6比4、7比6（5）擊退美國地主選手納瓦（Emilio Nava），不但晉級美網第2輪，也達成個人生涯在ATP巡迴賽的第200勝；不過同樣來自北歐的丹麥好手魯恩（Holger Rune）運氣就沒這麼好了，身為大會男單第4種子的魯恩，3比6、6比4、3比6、2比6遭到西班牙卡巴列斯（Roberto Carballes Baena）淘汰。

這場比賽魯德保持冷靜，面對從資格賽打進來的納瓦的強力挑戰，全場發生21次非受迫性失誤，比納瓦的49次少了一半以上，因此挺過其中兩盤打到搶七才分出勝負的4盤大戰。

現年30歲，目前世界排名第63的卡巴列斯首輪爆冷扳倒種子選手魯恩，拿到生涯四大賽會內賽首勝，也是生涯第14面對世界前十高手的第1勝。

這場比賽魯恩打起來相對沮喪，賽後表示是很失望的一天，自己從美網前的多倫多和辛辛那提兩站大師賽狀況就不好，多倫多止步首戰32強，辛辛那提首場打到一半傷退，美網首輪也是第3盤第5局後左大腿申請治療，「對我來說那兩站大師賽不是很好的備戰，我也不滿意自己美網第1輪的表現，但對我的網球路來說，只有一條路，就是繼續努力。」

魯恩並說，因為身體狀況不是很好影響自己比賽節奏，但不太清楚左腿的狀況，只知道膝蓋後方不太舒服，還需要檢查。

西班牙卡巴列斯拿下生涯四大賽會內賽首勝。（美聯社）