據交通部觀光局統計，2023年6月來台旅客有50萬9693人次，月減1％、年增達12.25倍。累計上半年來台旅客共268.9萬人次，與疫前2019年同期相比恢復45％，若排除陸客來台，則較疫前恢復61％。

觀察各國來台旅客人數狀況，上半年僅日本與中國大陸旅客尚未恢復疫前5成水準，其中日客32.4萬人次、僅恢復至疫前33％，陸客7.3萬人次、僅恢復至疫前4％。投顧法人認為，主要分別受到日幣貶值、兩岸政策情勢影響。

陸委會24日宣布恢復兩岸觀光旅遊相關規畫，包括旅外陸客9月1日起可來台觀光，兩岸團體旅遊部分初步以2000人次為原則。不過，國台辦25日回應指稱，上述規畫沒有明確實施日期，名為「恢復」實則拒不解禁，名為「放寬」實則對兩岸交流施加更嚴苛限制。

投顧法人指出，陸委會政策此次是開放旅外陸客來台，據交通部觀光局統計，疫前2019年高峰時期約9.3萬人換算，約當每日僅有250～260人來台，且以自由行為主、主要觀光停留多為雙北市，對觀光產業幫助相對有限，象徵意義大於實質貢獻。

展望後市，由於台灣2024年初將舉行總統大選，投顧法人認為，陸客在此之前開放機會不高，預期選後才有機會逐步開放。不過，由於商務客及國際觀光客仍持續回流，尤其隨著日本日本國旅補貼告一段落，下半年已見日客回流速度加快。

投顧法人認為，由於日客主要旅遊地點集中在台北，認為以台北飯店受惠程度較大，加上飯店供給端近年受疫情影響而有所減少，在供需結構改善下後續價量需求可望持續提升，推升觀光飯店營運持續提升，維持晶華及雲品「買進」評等、目標價為280元及100元。