台灣房屋海華直營店店長黃啟東表示，海華商圈本身有威尼斯影城、SOGO百貨，走路十分鐘達機捷A21站，機能充足，自然吸引外來逛街人潮，同時該區居住人口密集，周邊社區入住率幾乎多達九成，光是在地人口消費力就足以支撐商圈營運，多數屋主購置店面目的為收租用，租金投報約落在2.5%上下，且當地店面多為小坪數產品，故成交單價破百萬元的交易並不少見。

黃啟東說明，以這次上榜的四間店面來說，有曾經營美髮業、童裝業，而第五名坪數較大的店面，則是由銀行業承租。以商圈特性來說，為同時符合外來逛街人潮及在地居民需求，業種從食衣住行到連鎖店面皆有，分布相當平均，人潮等於錢潮，海華商圈屬於成熟穩定商圈，店面經營穩定性族，故也因此成為全桃園金店面最多的區域。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察去年桃園前十名店面交易，單價都維持在七字頭以上水準，單價破百萬的店面同樣維持在四間，顯示疫後商圈店面交易狀況逐漸恢復穩定。而去年桃園店王單價為150萬，雖然今年上半年尚未超越，不過隨著國內消費回溫，後勢可期。

去年未上榜的蘆竹區，今年有兩間店面擠進前十名。台灣房屋台茂旗艦店店長林正修表示，以第八名的下南崁商圈店面來說，鄰近明星學區光明國小，周邊有藥妝通路、診所、餐廳，屬於商圈正核心，且該區多數為外來人口，包括台北客及航空從業人員等，組成較為多元，生活習慣與傳統桃園人有些微不同，故在整個桃園市來說，屬於自成一格的商圈，住戶消費力強，較高消費的店面在該商區也能夠生存，店面價格自然有一定水準。

林正修說明，第六名的店面，雖屬於中正路商圈，但較靠近南崁交流道口，每日南來北往車流量大，因此店面的招牌效應強大，所以雖有較難停車的抗性，但仍讓該店成功擠進榜單。