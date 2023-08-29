台南市大東夜市攤商組成自救會向市議會國民黨團陳情。（洪榮志攝）

台南市大東夜市攤商自救會蔡姓代表說，新團隊租金暴漲8成加上權利金，荷包賺飽飽，讓攤商們感覺被剝削，希望市府出面收回土地再分租給攤商。（洪榮志攝）

知名的台南市大東夜市經營權鬧雙包，上百攤商不滿新經營團隊將調漲租金8成，還要加收權利金，組成自救會捍衛權益。市議會國民黨團接獲攤商陳情，29日要求市場處介入協調新經營團隊凍漲租金且不收權利金；市場處長陳豪吉回應說，基於保障庶民經濟的立場，該處一定會尋求合理的解套方式，維護原有攤商的權益。

據了解，開業20多年的大東夜市，土地租約今年8月底到期。其中，市府持有土地2／3、市農會持有1／3。市府持有土地重新標租後，今年8月9日由惠場實業公司以2500多萬元取得承租2年的權利，原本經營的吳姓業者雖未得標，但仍擁有承租市農會土地的權利，導致夜市經營權分屬2個團隊。

攤商自救會蔡姓代表指出，大東夜市原有700格、200多位攤商，新經營團隊承租的土地約可容納450格。最近新團隊公告將成立「大東東夜市」，並預定於9月18日開始營業，但租金調漲為每格每天450元，還將收取每格至少10萬元的權利金；至於吳姓業者則預定9月11日營業，但租金仍維持每格每天250元。

蔡姓代表說，新團隊租金暴漲8成，1年光是租金收益就高達3200萬元，加上權利金預估1億800萬元，荷包賺飽飽，讓攤商們感覺被剝削，希望市府出面收回土地再分租給攤商。

黨團書記長蔡育輝認為，大東夜市的生意非常好，原有的經營團隊過去每月收入可達500萬元，但市府歷年的月租金，只從27萬多元漲到42萬元；對比新經營團隊的得標價，換算每月租金104萬元，實在太離譜，呼籲檢調追查市府是否圖利特定廠商。

陳豪吉表示，大東夜市無論新經營團隊或原有的經營團隊，目前都還沒有取得營業許可，一旦逕行營業，將依法稽查開罰，呼籲雙方盡快提出申請。至於原有攤商的權益，該處也會與新經營團隊協商，設法尋求解套的辦法。

鑑於大東夜市現址地目是「公共設施保留地」，若要申請臨時攤販集中場，必須規畫停車場，市場處強調，目前新舊團隊都朝周邊尋找停車空間，以利夜市腹地能容納最多數量的攤商，市府也會嚴格審查、依法辦理。