烏干達一名20歲男子成為全國首位被控「加重同性戀」罪的被告，檢方和他的律師表示，根據烏干達最近頒布的反同法，這項罪名最重可判死刑。

烏干達無視西方政府和人權組織施壓，今年5月針對LGBT族群頒布一項堪稱是「全球最嚴厲」的反同法案。

根據規定，同性別者從事性行為可被判處終身監禁，而累犯、傳播絕症，或與未成年人、老年人、殘疾人士發生性行為等「犯行重大」的同性戀者則可處以死刑。

根據路透社看見的法院文件，被告與一名41歲男子「進行非法性交」後，本月18日被控犯下加重同性戀罪，而文件中並未具體說明這項犯行為何被認定為情節重大。

檢察長辦公室發言人奧庫伊（Jacqueline Okui）對記者說：「由於高等法院可判其死罪，地方法院18日向他宣讀相關指控，並將他還押。」

奧庫伊並未就此案提供更多細節，她說自己不清楚先前是否有其他人被控加重同性戀罪。

被告的律師巴耶（Justine Balya）表示，她認為整部法律皆屬違憲，這項法律已在法庭受到質疑，不過法官尚未受理此案。

巴耶表示，自烏干達頒布這項法律以來，另有4人被控犯下相關罪行，但該男子是全國因加重同性戀罪遭起訴的第一人。巴耶拒絕對此案做出具體說明。

烏干達已有約20年沒處決任何人，但也沒將死刑廢除，總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）2018年曾揚言要恢復執行死刑，以遏止一波犯罪潮。

烏干達3個月前頒布這項法律時，曾引來各界譴責並考慮要予以制裁；世界銀行（World Bank）本月稍早已暫停向烏干達提供新的融資。

美國也禁發簽證給部分烏干達官員，總統拜登也下令審查美國對烏干達的援助。