有些男性個性木訥寡言，與伴侶發生爭執，總是不知道該怎麼辦。《搜狐網》近日分享木頭直男5星座，他們和情人吵架時，經常感到不知所措，不懂如何安撫女方情緒，時常讓對方感到傻眼，就連問題也沒解決。

▎天秤座

天秤男和伴侶吵架後，基本上會先轉移話題，之後才說「還在生氣啊」、「不要生氣啦」，但當問題還沒解決時，這類的話聽在伴侶耳裡，反而會變得更生氣，認為天秤男就是想耍賴，建議兩人要先進行溝通，否則未來還是會為了同一件事吵架。

▎牡羊座

牡羊男個性比較暴躁，與伴侶發生爭執時，不論問題出在誰身上，都會試著找到解決方法，但當伴侶還陷入憤怒情緒，牡羊男哄了三次都沒用，就會瞬間沒耐性，甚至變得火爆，也不願意解決問題，別奢望牡羊男會哄女友開心，哄三次是極限。

▎獅子座

獅子男個性霸氣又自負，有時為了自尊，就算犯錯也不肯低頭，甚至等伴侶來哄他們，獅子男見有台階下，才會收起傲嬌的態度，冷靜後才進行溝通，找出兩人之間出現什麼問題，不過此時他們會變得相當理性，希望解決問題讓感情走得更長遠。

▎摩羯座

摩羯男性格木訥，看到伴侶生氣時，經常擠不出半句話，不知道如何哄對方開心，不過他們並非無藥可救，有些摩羯男開竅了，會上網尋找哄人的方式，不過大多都是用「哭了就不好看了」等話安慰伴侶，再搭配上手足無措的表情，令對方哭笑不得。

▎水瓶座

水瓶男唯有覺得自己錯時才會主動哄人，面對感情也是如此，要是伴侶生氣了，反而會覺得對方無理取鬧，基本上不覺得是個人問題，鮮少出現哄人的行為，若是與水瓶男交往，建議多表達自己的意見，讓對方知道問題出在哪裡。