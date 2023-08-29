炎夏氣溫狂飆，水果是不少人消暑的良伴，但若熱量過高，將大增肥胖、慢性疾病機率。營養師程涵宇整理了18種夏季水果的熱量排行，結果第一名是榴槤、第二名是釋迦、第三名為香蕉，被認為熱量不低的芒果只排第13名，西瓜的熱量竟比芭樂還低、為倒數第一名。估算下來，榴槤熱量高出西瓜3倍。

程涵宇在其臉書及個人網站分享夏季18種水果的熱量，均以每100克的果肉計算熱量。第一名為榴槤，每100克、約1瓣果肉中就有132大卡的熱量，幾近半碗白飯（一碗約280大卡）熱量。她表示，被譽為「水果之王」的榴槤，除了水果必有的碳水化合物、膳食纖維外，還含有蛋白質與脂肪，所以減重者務必適量攝取。

第2名為釋迦，每100克就有104大卡的熱量，雖然富含膳食纖維、鉀離子、蛋白質、維生素C超高，但釋迦熱量極高，吃掉1大顆的釋迦的熱量等於吃掉2碗白飯。第3名為香蕉，每100克有85大卡的熱量，一根中型香蕉熱量是120大卡，因此程涵宇建議民眾一次吃1根香蕉即可。

其他水果的熱量依序為櫻桃、龍眼、荔枝、百香果、葡萄、奇異果、鳳梨、蘋果。令人意外的是，甜度高的芒果竟然只排第13名，西瓜更是排名第18，每100克僅33大卡，恰好是榴槤的1/4，且還低於芭樂的38大卡，實在讓人跌破眼鏡。