嘉檢陳靜慧檢察官屢辦大案績效亮眼，接任屏檢主任檢察官前對戴寧案提上訴。（廖素慧攝）

4連任嘉義市美女議員戴寧被控詐領助理費518萬餘元，法院一審認為戴寧詐領3名人頭助理費共431萬餘元，依貪汙罪重判10年6月徒刑、褫奪公權5年，戴寧不服有罪判決已提上訴，同時，檢方也不服還有2名助理費被法官判決無罪，提起上訴。

戴寧自2010年3月1日起擔任嘉義市議員至今連任4屆，嘉義地檢署起訴她自2012年6月至2022年2月，由郭姓前夫及辦公室溫姓前主任協助，利用陳姓、邱姓、曾姓、王姓前男友及郭姓前小姑等親友當人頭，共詐領助理費及三節獎金518萬7774元。

法官認為陳姓、郭姓、邱姓3名助理都未實際做助理工作，且均供證助理薪資實際上由戴寧支配運用、繳交戴寧的勞健保費用，認定戴寧利用職務機會詐取3名人頭助理公費補助款共431萬8750元，判決戴寧有3罪，應執行有期徒刑10年6月、褫奪公權5年。

曾姓助理的薪資、王姓前男友涉詐46萬5000元助理費等部分，法官認為曾姓助理不支薪，將薪資全部交給戴寧是兩人私經濟行為，王姓前男友部分是單一供述，這兩項缺乏明確事證，判決戴寧無罪。

檢方針對無罪部分提上訴，檢察官陳靜慧認為曾姓助理證稱「戴寧有說請我當公費助理，每月薪資給她用」，曾女也有實際做助理工作，卻從未支薪，豈非「義務奉獻，恩惠歸於國家」？助理費撥入曾女的帳戶，就是曾女的款項，不歸於戴寧支配。

陳靜慧還認為，王姓前男友與戴寧交往期間將金融帳戶資料交由戴寧保管，分手後仍掛名戴寧助理，也沒有拿回自己名下的金融帳戶資料，足認戴寧藉此詐領助理費。

戴寧委任律師陳澤嘉表示，戴寧對一審判決有罪不服，已提起上訴。