中秋連假將至，台灣高鐵表示自9月28日（四）至10月2日（一）共5天的中秋疏運期間共開出871班次，包括加開136班次列車（南下61班、北上75班），本周四（8月31日）凌晨零點起開放購票。

台灣高鐵特別提醒，疏運期間各車次均配置2至8節自由座車廂，不過9月28日（周四）的1337、1297車次，及10月1日（周日）的1336、1698、1296車次，僅提供11至12車做自由座車廂，且上述5班車次到站時間，將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0點30分抵達端點站），旅客須留意到站時間並預先安排到站後交通接駁。

台灣高鐵表示，中秋疏運期間維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

台灣高鐵表示，旅客可多加利用「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機預購中秋節假期所需車票。