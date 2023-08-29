百萬Youtuber「這群人」成軍至今已滿13年，在YouTube上多次以搞笑語錄及各職業模仿，在網路收穫超高人氣。豈料，隊長展榮稍早突然拋出震撼彈宣布「明年停更」，至於暫時劃下休止符的時間點，他會再找時間點公布，最後感謝所有粉絲的支持。消息一出，震驚所有粉絲。

展榮向大家報告，「就是我們群人決定是時候該休息一下」，他們會再找一個合適的時間停更頻道，屆時會再跟大家告知時間點，而停更這個決定，是所有團員歷經好幾個月討論所達成的共識，「主要原因是因為我們覺得是時候做出一些改變」，期盼這些改變能讓彼此往更好的方向前進，「也讓我們可以回歸那種純粹緊密的『心』。」

此外，展榮解釋停更不代表不再有作品，只希望到時候觀眾能給予一些時間，讓他們得以用不同方式重新回到鏡頭前，「繼續延續『這群人』的精神，回饋能量『散播歡樂，散播愛』。」

展榮也坦言，會想先跟大家報告，是因為知道這個頻道承載著大家13年共同的回憶，「粉絲就像我們的大家長一樣看著我們長大，所以想提早讓粉絲知道我們的想法。」貼文曝光後，收穫許多網友留言支持與鼓勵，紛紛期待他們再次歸來。