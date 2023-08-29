張姓、楊姓少年在微信上成立「茶飲」群組販賣毒咖啡包，今年1月遭少年隊偽裝查緝逮獲，高雄地檢署依滅證罪起訴張、楊2人。（本報資料照）

張姓、楊姓少年在微信上成立「茶飲」群組販賣毒咖啡包，為了避免遭查緝，刻意選在老舊社區停車場，以機車置物箱當作「發貨倉庫」。今年1月少年隊派出警花上門逮人，張、楊2人急著把買貨用的6支手機折斷泡水，1012包毒咖啡卻來不及滅證。高雄地檢署依滅證罪起訴張、楊2人。

高雄市少年隊追查一起少年吸毒案，溯源掌握張、楊2人在微信上賣毒，2人刻意取「茶飲」為群組代號，對外兜售毒咖啡包。

為了降低被查緝的風險，張、楊2人刻意挑選監視器較少的老舊社區停車場，以機車車廂當作交易的「發貨倉庫」，買家匯款後，由指定車手到該點取貨並送至指定地點，平時還會與另一輛機車交替使用，掩人耳目。

少年隊幹員為了接近張姓少年等人，由偵查組刑警扮演公園大叔，在張嫌等人出沒地點跳繩運動，另外再由多次拍攝反毒宣導短片的警花王妍惠與另名女同事喬裝成女閨蜜，在附近聊天散步，等候逮捕時機。

警方找上門時，張、楊2人立刻把6支用來連繫上游貨源的手機折斷，並拿到廁所洗臉盆泡水，隨後正要把毒咖啡往屋外丟、滅證時，被警方破門逮捕。

警方在該據點搜出1012包毒品咖啡、愷他命3小包、犯案手機共計12隻、K盤等證物，發現約800包毒咖啡包外包裝刻意仿造飯店拋棄式洗髮精，以掩人耳目，張、楊2人最後被高雄地檢署依滅證罪起訴。

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