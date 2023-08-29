消防人員立即連繫水利單位降低水位，徒步在大排中搜索。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣員林市一名47歲的范姓婦人，28日上午騎機車出門後與家人失聯，傍晚家人在員林大排發現范婦的機車跟鞋子，懷疑她跳水輕生，當晚隨即報案請警消協尋，消防人員立即連繫水利單位降低水位，徒步在大排中搜索，不幸的是今天早上9點尋獲范婦，不過已經溺斃多時，死因待查。

彰化警消28日晚間8點18分接獲民眾報案，指范姓婦人28日一早出門後失聯，家人在員林市柳橋路二段165巷口員林大排旁發現鞋子跟機車，懷疑范婦可能跳水輕生，連忙報警。

消防人員到場後，發現員大排寬約35米，岸邊距河面高約6米，水深則約有80公分，由於天色隨即架設照明設施，並吊掛船艇及消防人員下水搜索，當晚也通過監視器設備發現，范婦停放機車後，確實有跨越護欄的動作。

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為方便搜索，消防隊也聯絡水利單位調整上游放水閘門以降低水位，讓消防人員能以徒步方式執行地毯式搜索，搜索持續到夜間24時，因考量救災安全，與家屬協調後，今天一早消防隊再次到場繼續搜尋。

而今天早上8點搜溺人員沿著落水點加強搜尋，更出動空拍機協助，最終在9點13分左右，有民眾在埔心鄉柳橋東路臨415號前員林大排發現溺者，將其救上岸後已經明顯死亡，經家屬確認是范婦無誤。

警消說，據家屬說法溺水的范姓婦人平時無憂鬱症等相關病史，不過近期確實心情有比較低落的情形，但不認為會因此尋短，經家屬指認遺體後，後續交由警方進一步調查，以釐清死因。

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