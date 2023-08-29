全台首間「Gogoro城市概念店」座落於新竹竹東，於9月2日起正式營運。Gogoro致敬新竹近百年玻璃工藝底蘊與傳統客家文化，與新竹循環經濟永續設計品牌「春池玻璃」、知名空間設計團隊合作，歷時半年打磨出獨一無二的透明系玻璃門市，多種創意巧思充分展現玻璃100%可回收再利用的特色與新竹在地意象，其概念店處處活用循環再生的玻璃媒材，更首次導入客語服務，同時串連生活圈推廣必訪美食。

Gogoro台灣總經理姜家煒表示，Gogoro每天持續往打造有感服務的目標邁進，超過100家隨到隨修的社區店已涵蓋全台17個縣市，年底將達成展店150家。城市概念店是Gogoro升級通路面貌、創造加值服務的又一體現，用Gogoro擅長的創新設計語彙詮釋每個城市獨有的活力。期待消費者在賞車、購車之餘，還能感受到豐富的在地人文故事。未來不同型態的Gogoro城市概念店將進駐更多縣市，銜接全球永續趨勢與地方文化特質。